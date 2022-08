Schwerer Unfall in Landsberg: Rennradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Nach einem schweren Unfall in Landsberg erliegt ein Rennradfahrer seinen Verletzungen. Es gibt neue Details zum Unfallhergang.

Traurige Nachrichten nach dem schweren Unfall am Dienstag (2. August) in Landsberg: Der Rennradfahrer, der in der Katharinenstraße von einem Auto erfasst wurde, ist tot. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erlag der 28-Jährige am Morgen seinen schweren Verletzungen.

Am Dienstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, bog eine 58-jähriger Landsbergerin mit ihrem Pkw von der Dominikus-Zimmerman-Straße nach links in die Katharinenstraße ab. Dabei übersah sie laut Polizei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der mit seinem Rennrad stadteinwärts fuhr und prallte mit diesem zusammen.

Der 28-jährige Radfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der laut Polizei keinen Helm trug, wurde zunächst durch die Luft geschleudert, zog sich beim Aufprall auf den Asphalt schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen. Dort verstarb er heute in den frühen Morgenstunden. Die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Gutachtenerstellung blieb die Katharinenstraße bis etwa 17.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Landsberg unterstütze die Polizei bei den Umleitungsmaßnahmen.

