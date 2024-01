Schwerer Verkehrsunfall auf der B17 bei Landsberg

Auf der Bundesstraße bei Friedheim hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Mehrere Einsatzkräfte sind vor Ort.

Auf der B17 südlich von Landsberg hat sich am Freitag gegen 7.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt, liegt die Unfallstelle auf Höhe des Landsberger Stadtteils Friedheim in Fahrtrichtung Süden. Feuerwehr, Polizei sowie Rettungsdienste seien vor Ort im Einsatz. (AZ)

Dieser Artikel wird aktualisiert.

