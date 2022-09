Schwertransport in Landsberg: Maschine für Brunnenbau angeliefert

Ein neuer Trinkwasserbrunnen wird in Landsberg gebaut. Dazu beginnen nun die Arbeiten und dafür ist schweres Gerät erforderlich.

Westlich des Lechs, am Ende des Galgenwegs, ist am Montag (19. September) zu später Stunde eine schwere Ladung abgestellt worden. Ein Schwertransport hat dort in der Nacht die Drehbohranlage angeliefert – ein riesiges Werkzeug, das die Stadtwerke Landsberg KU für den Bau des neuen Horizontalfilterbrunnens brauchen.

Martin Michl, Leiter Planung Wasserversorgung bei den Stadtwerken Landsberg, informiert: „Der Transport eines solchen Kolosses ist nicht alltäglich. Ab einer Breite von drei Metern darf das nur nachts zwischen 22 und 6 Uhr stattfinden. Da ist Präzisionsarbeit gefragt.“ Weitere Geräte und Maschinen wie beispielsweise die dazugehörigen Bohrrohre oder einen Seilbagger zum Lösen und Transportieren von Boden und Gestein erwartet der lokale Versorger ebenfalls noch in dieser Woche, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die nun anstehenden Arbeiten gibt der Projektleiter einen Ausblick: „In den nächsten Tagen beginnen wir mit den Bohrungen im Bereich des späteren Brunnens.“ Damit bereitet das Unternehmen alles für das sogenannte Kiesaustauschverfahren vor – der schwer lösbare Boden wird getauscht, um den späteren Einbau der Betonbrunnenschachtrinne zu erleichtern.

Mit dem Bau des neuen Horizontalbrunnens schaffen die Stadtwerke Landsberg die Voraussetzung dafür, Grundwasser aus tieferen Bodenschichten effizient zu fördern. Damit stellt der lokale Trinkwasserversorger sicher, dass für die Menschen in Landsberg auch bei sinkendem Grundwasserspiegel immer ausreichend Trinkwasser zur Verfügung steht. Der neue Brunnen ergänzt die vier bestehenden Tiefbrunnen und zwei Quellfassungen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch