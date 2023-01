Landsberg

Mordprozess: Schwester des Landsberger Römerhang-Opfers kritisiert Justiz

Plus Samira W. hat ihren Bruder verloren. Seinem mutmaßlichen Mörder sitzt sie bereits viele Prozesstage gegenüber, um zu erfahren, warum der junge Mann sterben musste.

Im Mai 2021 kam ein 26-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung in einem Wohnblock am Römerhang ums Leben. Aus drei Tatverdächtigen auf der Flucht wurden drei Angeklagte vor Gericht. Derjenige, der zum Messer gegriffen haben soll, befindet sich seitdem in Untersuchungshaft, die mutmaßlichen Komplizen dagegen nicht mehr. Seit Ende September sitzen sie bereits an etlichen Verhandlungstagen gemeinsam im Landgericht Augsburg auf der Anklagebank. Samira W. verfolgt den Prozess als Nebenklägerin und damit nur wenige Meter entfernt von der Anklagebank. Sie ist die Schwester des Verstorbenen und heißt eigentlich anders. Warum sie lieber anonym bleiben will, hat mit einer Befürchtung zu tun.

