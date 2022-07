Schwierige Zeiten für das Landsberger Klinikum

Die Corona-Pandemie trifft das Landsberger Klinikum finanziell und personell. 2021 wird deswegen wieder ein Minus erwirtschaftet. Für das nächste Jahr wird eine deutliche Steigerung der Energiepreise erwartet.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Landsberger Klinikum nicht nur personell, sondern auch finanziell getroffen. Wie Landrat Thomas Eichinger (CSU) und Klinikchef Marco Woedl bei der Bilanzpressekonferenz für das Jahr 2021 sagten, habe das Personal übermenschliches geleistet. Weil der Bund keinen finanziellen Ausgleich für die Einbußen aufgrund der Behandlung von Corona-Patienten leiste, habe das Klinikum im vergangenen Jahr mit einem deutlichen Minus abgeschlossen. Mit welchem Ergebnis heuer gerechnet wird und wie groß die Sorge wegen steigender Energiepreise ist.

Landrat Eichinger sprach von einer schwierigen Situation. Vor dem Hintergrund fehlender Ausgleichszahlungen – für die Behandlung von Corona-Patienten mussten unter anderem andere Stationen vorübergehend schließen – zeigte er sich mit der wirtschaftlichen Lage zufrieden. Es sei ein moderates Defizit erzielt worden. Laut Marco Woedl lag es 2021 bei rund 649.000 Euro. Im Jahr zuvor hatte das Klinikum erstmals seit zehn Jahren wieder Gewinn gemacht (1,1 Millionen Euro). Das Defizit sei durch vom Gesetzgeber nicht ausgeglichene Corona-Einbußen bedingt. Gründe für die wirtschaftliche Stabilität seien neben der Weiterentwicklung der Kindermedizin, die Steigerung der Geburten (auf 1350) sowie die gute Auslastung der Premiumstation. Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnet Woedl mit einer Steigerung der Erlöse aus Krankenhausleistungen von knapp 1,16 Millionen Euro. Insgesamt erwartet er ein ausgeglichenes Ergebnis.

Landrat Thomas Eichinger (links) und Klinikchef Marco Woedl. Foto: Julian Leitenstorfer (Archiv)

Ein besonderes Risiko stellt laut Woedl die Gewinnung von Fachpersonal dar. „Das betrifft nicht nur den ärztlichen Bereich, sondern auch den Bereich der Pflege und der Hebammen“, sagte er. Die Absolventen der Universitäten und Schulen würden kaum noch ausreichen, um die entsprechenden Stellen zu besetzen. Dadurch würden die vorhandenen Fachkräfte auf dem freien Markt von allen Krankenhäusern sehr umworben. Das Klinikum starte deswegen eine Rekrutierungsoffensive. Dafür werde eine eigene Stelle geschaffen. Im vergangenen Jahr habe das Klinikum fünf Prozent mehr Personal aufgebaut. Allerdings gebe es auch Bereiche, in denen das nicht so gut funktioniert habe. Das Mehr an Mitarbeitenden mache sich auch bei den Personalkosten bemerkbar. Die stiegen 2021, auch wegen Tariferhöhungen, von 39,2 auf 42,3 Millionen Euro. Auch Klinikchef Marco Woedl lobte den Einsatz des Personals währende der Corona-Pandemie. In der Hochphase hätten bis 50 Corona-Patienten behandelt werden müssen. Dabei seien auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund von Erkrankung oder Quarantäne ausgefallen. Die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen hätten die Patienten „überragend“ versorgt.

Das Klinikum Landsberg hat mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Foto: Christian Rudnik

Sorgen bereiten Landrat Eichinger und Klinikchef die steigenden Energiekosten. Das Klinikum wird mit einem Blockheizkraftwerk geheizt, das mit Gas versorgt wird. Der aktuelle Liefervertrag läuft Ende des Jahres aus. „Wir haben aktuell sehr gute Konditionen“, sagte Thomas Eichinger. Doch er und Woedl rechnen 2023 mit einem um das Siebenfache höherem Gaspreis. Damit würden die Heizkosten von derzeit 300.000 Euro auf 2,1 Millionen Euro ansteigen. „Das wäre ein Desaster“, sagte Marco Woedl. Das Gesundheitsministerium verschließe ob dieser Entwicklung derzeit die Augen. Neben einem Anstieg der Heizkosten kämen im nächsten Jahr noch höhere Strompreise hinzu.

Die Erweiterung des Klinikums wird vorangetrieben

„Das ist ein flächendeckendes Problem“, sagte der Landrat. Der Staat könne es sich nicht leisten, alleine die Verteuerung der Energiepreise zu übernehmen. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagte Thomas Eichinger, dass der Landkreis für seine rund 20 Liegenschaften von der Erhöhung des Gaspreises in gleichem Maße betroffen sei. „Wir haben mit dem gleichen Versorger einen Vertrag abgeschlossen.“ Ungeachtet dieser Probleme treiben Landkreis und Klinikverwaltung die Erweiterung des Klinikums voran. Von 2023 an sollen rund 200 Millionen Euro unter anderem in einen neuen Funktionsbau, eine Pflegeschule, ein Ärztezentrum, Wohnungen für Mitarbeitende und ein Parkhaus investiert werden. Die Kosten teilen sich Landkreis, Klinikum, Freistaat und private Träger. Ein ausführlicher Bericht dazu folgt hier.

Lesen Sie dazu auch