Scootershop spendet 3000 Euro an die ARCHE

Bepackt mit einem Spendenscheck über 3000 EUR machten sich Mitarbeiter von SIP in einem kleinen Team auf den Weg, um ihre Freunde aus der Arche Landsberg zu besuchen. Die imposante Größe des neuen Arche-Gebäudes in der ruhig gelegenen Spielstraße machte direkt von außen schon mächtig Eindruck. Als sie dann die ersten Schritte durch die Räumlichkeiten machten, wurde schnell klar: hier wurde nicht an Platz gespart. Nicht nur um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, sondern auch um Raum zu schaffen, für neue Erinnerungen, Meilensteine, Freundschaften und die leisen Wunder des Alltags.

Der Empfang war, wie auch die Male zuvor, von Herzlichkeit kaum zu übertreffen. Sebastian übernahm die Aufgabe, das Gebäude und die einzelnen Zimmer zu zeigen und machte die Tour mit seinen lustigen Anekdoten zu einem richtigen Erlebnis. Als Herzstücke des Hauses gelten der Gebetsraum und die große Badewanne, die mit USB-Anschluss und Lichtelementen eine richtige SPA-Atmosphäre zauberte. Die Besichtigung fand ihren Ausklang in einem entspannten Miteinander bei Tee, Gebäck und Kaffee. Als sich die SIP-Mitarbeiter auf den Rückweg machten, gingen sie mit vollen Herzen: Die Bewohner der Arche sind allesamt beeindruckende, einzigartige und herzensgute Persönlichkeiten, deren Lebensfreude alle tief berührt und inspiriert hat.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!