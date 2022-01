Sebastiansfest: Augsburger Bischof besucht Landsberg

Bischof Bertram Meier kommt zum Sebastiansfest nach Landsberg. Er trägt sich auch in das Goldene Buch der Stadt ein.

Das Sebastiansfest hat in Landsberg eine lange Tradition. Zwar fiel die Prozession durch die Altstadt heuer aus, dafür besuchte Bischof Bertram Meier die Stadt und trug sich im Anschluss an den Gottesdienst in das Goldene Buch ein.

Bischof Bertram Meier stammt aus Kaufering. Das Fest zu Ehren des Landsberger Stadtpatrons, des heiligen Sebastian, kennt er daher schon. Zu Gottesdienst und Prozession laden die beiden Stadtpfarreien Mariä Himmelfahrt und Zu den Heiligen Engeln ein. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde heuer allerdings auf die Prozession durch die Innenstadt verzichtet.

Kinderkirche im Pfarrsaal

Bischof Bertram Meier feierte zunächst mit Mädchen und Buben in der Kinderkirche im Pfarrsaal der Pfarrei Mariä Himmelfahrt. Danach wohnte der Bischof dem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt bei. Im Anschluss folgte der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt im Historischen Rathaus.

