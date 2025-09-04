Sechs Jahrzehnte lebendige Klassengemeinschaft

Die Klasse 9 a (13 a) des Abiturjahrgangs 1965 der Oberrealschule Landsberg/Lech traf sich zum besonderen 60-jährigen Jubiläum in Kempten, organisiert von Anneliese Antes. Die geplante Besichtigung des APC fiel buchstäblich wegen Dauerregens ins Wasser. Der Besuch in der Residenz mit ihren Prunkräumen und anschließend die Ausstellungen über die Stadtgeschichte und Bauernkrieg im Kempten-Museum waren jedoch eine wunderbare Alternative.

Am Samstagabend wurden beim geselligen griechischen Abend im TCK viele Geschichten erzählt und ausgetauscht. Den Höhepunkt erlebte die Gruppe am Sonntag beim Gedenkgottesdienst in St. Lorenz für die bereits verstorbenen MitschülerInnen mit Stadtpfarrer Thomas Rauch, der einige Jahre auch Stadtpfarrer in Mariä Himmelfahrt in Landsberg gewesen war. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Essen im „Stift“ mit dem Versprechen, sich bereits im kommenden Jahr wieder zu treffen.

