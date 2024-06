Sekundenschlaf: Mann steuert in den Gegenverkehr

Am Hindenburgring in Landsberg nickt ein Autofahrer kurz ein. Ein Unfall mit hohem Sachschaden ist die Folge.

Am späteren Freitagnachmittag nickte ein Autofahrer aus Berlin auf dem Hindenburgring in Landsberg kurz ein. Als er aus seinem Sekundenschlaf erwachte, steuerte er in den Gegenverkehr und touchierte im Anschluss ein Metallgeländer zwischen Fußweg und Radweg, meldet die Polizei.

Eine entgegenkommende Autofahrerin aus Freiburg konnte mit ihrem Pkw noch rechtzeitig ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Das massiv beschädigte Unfallfahrzeug musste vom Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch. (AZ)

