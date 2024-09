Seniorenbeirat Landsberg erkundet die Natur

Die erste Wanderung des Seniorenbeirats der Stadt Landsberg führte kürzlich einmal rund um den Windachspeicher. Die gutgelaunten 20 Naturfreunde mussten schon sehr trittfest sein, denn der Weg schlängelte sich am Ufer entlang um den See über Stock und Stein. Die Wanderer lobten die gute Vorbereitung dieses Ausflugs durch die Seniorenbeiratsmitglieder, insbesondere weil einige bereits erfolglos versucht hatten, den See auf eigene Faust zu umrunden.

Nachdem sich die Teilnehmer am Parkplatz des Sees getroffen hatten, bogen sie am Staumauerende in den Weg direkt am Seeufer verlaufend ein. Über Wald- und Wiesenwege umrundete die Gruppe das Wiesenbrütergebiet und streifte Obermühlhausen. Der Rückweg war wieder sehr romantisch und bot schöne Ausblicke auf den See. Der anspruchsvolle, rund zweistündige Weg wurde von allen gemeistert. Etwas strapaziert, aber gut gelaunt, landeten alle Teilnehmer wieder zurück an der Windachalm, die leider an diesem Tag überraschend geschlossen hatte.