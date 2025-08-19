Seniorenbeirat Landsberg: Musikalische Zeitreise begeisterte

Ein weiteres Highlight des Seniorenkulturprogramms sorgte am Mittwoch, 23. Juli, für strahlende Gesichter und beschwingte Stimmung im Kratzertreff. Mehr als 20 Seniorinnen und Senioren folgten der Einladung des Seniorenbeirats der Stadt Landsberg und erlebten einen stimmungsvollen Gesangsvortrag mit Andrea Zolyomi-Brudler.

Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und einer künstlerisch überzeugenden Darbietung nahm Zolyomi-Brudler das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der Chansons und der Swing-Ära der 40er, 50er und 60er Jahre. Ihr umfangreiches Repertoire umfasste allseits bekannte Melodien großer Stars wie Harry Belafonte, Édith Piaf und Reinhard Mey, die sie charmant und einfühlsam interpretierte.

Icon vergrößern Die Seniorinnen und Senioren erlebten einen gemütlichen Nachmittag. Foto: Stadt Landsberg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Seniorinnen und Senioren erlebten einen gemütlichen Nachmittag. Foto: Stadt Landsberg

Die Gäste genossen den Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre und ließen sich von den zeitlosen Klassikern in Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte versetzen. Viele Besucherinnen und Besucher äußerten schon jetzt ihre Vorfreude auf eine Fortsetzung der Darbietung im kommenden Halbjahr.

Der Seniorenbeirat der Stadt Landsberg setzt mit Veranstaltungen wie dieser seine erfolgreiche Reihe im Rahmen des Seniorenkulturprogramms fort – immer mit dem Ziel, Kultur, Gemeinschaft und Lebensfreude für die ältere Generation erlebbar zu machen.

