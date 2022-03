Seniorin wird bei Unfall in Landsberg schwer verletzt

Eine Autofahrerin will auf einem Parkplatz in Landsberg rückwärts ausparken. Dabei übersieht sie eine 87-Jährige.

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lechfeldstraße in Landsberg ist eine 87 Jahre alte Frau am Freitagmittag schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei übersah eine 31-Jährige aus dem Landkreis Augsburg beim rückwärts Ausparken die hinter ihrem Fahrzeug laufende Seniorin und erfasste diese. Die Landsbergerin kam mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus. (lt)

