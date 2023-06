Landsberg

Sexuelle Belästigung: Frau gegen ihren Willen geküsst

Wegen sexueller Belästigung ist ein 56 Jahre alter Mann am Amtsgericht in Landsberg zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Plus Ein Lastwagenfahrer belästigt eine Frau an deren Arbeitsplatz. Deswegen steht er jetzt in Landsberg vor Gericht.

Wegen sexueller Belästigung in Tateinheit mit Nötigung musste sich ein 56-jähriger Fahrer einer Spedition vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn angeklagt, die ihm völlig fremde Angestellte einer Firma im südlichen Landkreis am Arm gefasst, festgehalten und sodann gegen ihren erkennbaren Willen auf die linke Wange geküsst zu haben, um sich sexuell zu erregen.

Der Angeklagte, polnischer Staatsangehöriger und Vater von vier Kindern zwischen 30 und sieben Jahren, die mit seiner Frau in Polen leben, erklärte, er sei überrascht gewesen, bei der Spedition eine so schöne Frau zu sehen. Nachdem er sie eine Zeit lang angelächelt hatte, habe die Geschädigte dies auch erwidert. Man habe dann auch ein paar Worte ausgetauscht und er sich spontan entschlossen, ihr einen Kuss auf die Wange zu geben. Dabei habe er sie aber nicht am Arm festgehalten. Auf die Frage des Gerichts, ob er es dulde, wenn seine Frau von fremden Männern geküsst werde, erwiderte er, jedenfalls unter Freunden sei das in seiner polnischen Heimat kein Problem.

