Landsberg

vor 52 Min.

Shakespeare ganz unverfälscht: Hamlet wird in Landsberg aufgeführt

Plus Das TNT Theatre bietet in Landsberg einen Hamlet, wie man ihn sich wünscht: werkgetreu, unterhaltsam und auf verträgliche Länge gekürzt.

Von Bärbel Knill

Das TNT Theatre mit seinem Regisseur Paul Stebbings, gegründet in den 1970er-Jahren als Universitätstheater in München, ist ein Botschafter der klassischen britischen Theaterliteratur, vor allem für Shakespeare, in Originalsprache. Auch das Landsberger Stadttheater zählt zu den jährlich mehrfach besuchten Spielorten und kann sich dafür glücklich schätzen. Die Aufführungen der bekannten Dramen und Komödien sind durchweg werkgetreu, dabei geschickt gestrafft und natürlich unterhaltsam inszeniert, sodass sie – mit entsprechender Vorbereitung – auch absolut geeignet für Schüler sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

