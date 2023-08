Landsberg

Im Landsberger Lunapark kann man sich mit Qigong vom Stress befreien

Plus Qigong stammt zwar aus China, gehört aber auch in Landsberg seit Jahren zum Stadtbild. Das kostenlose Gesundheitsangebot findet im Lunapark statt.

Von Dagmar Kübler

Qi bedeutet so viel wie Lebensenergie, Gong steht für beharrliches Üben. Das freie Fließen der Energie durch die Meridiane, die Energiebahnen im Körper, kann im Lunapark in Gemeinschaft und unter Anleitung von Heidi Reiser und Petra Allgaier von der Caritas Landsberg an zwei Terminen pro Woche noch bis Donnerstag, 7. September, praktiziert werden. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Sommer, bietet die Caritas dieses offene und kostenlose Bewegungsangebot seit etwa sechs Jahren an. Unsere Redaktion war zu Besuch beim Start der Sommertermine.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen hatten sich 25 Besucher und Besucherinnen eingefunden, für viele von ihnen war Qigong nicht neu. Bis zu 60 Interessierte lockt das Qigong-Angebot der Caritas sonst an weniger heißen Tagen an. Im Schatten der Bäume ging es zuerst daran, die Gelenke zu lockern, was besonders wohltuend für diejenigen war, die direkt nach der Arbeit gekommen waren. „Wir lassen erst mal Dampf ab, das ist gut bei der Hitze“, beschrieb Heidi Reise die erste Übung, die zum Lockern von Fingern, Ellbogen, Schultern und der Knie diente. Mit dem Formen einer großen Blüte wurde der Brustkorb gedehnt, durch Schüttelübungen wurde ein Bewusstsein für die über 300 Gelenke des menschlichen Körpers geschaffen. Körper, Gedanken und Gefühle, alles wird beim Qigong miteinander verbunden, wobei die Übungen ganz einfach ohne komplizierte Erklärung mitgemacht werden können.

