Sie sind zurück: Die Cashback-Wochen bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG

Es ist wieder so weit: Die Cashback-Wochen bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG sind zurück! Im dritten Jahr in Folge konnten sich die Kunden erneut steigern: Ganze 19.046,76 Euro gibt es dieses Jahr von der R+V an die Mitglieder der Genossenschaftsbank, die einen Plus-Vertrag abgeschlossen haben, zurück. Maximilian Wagner, Leiter des VR-VersicherungsZentrums, hat sich auf die frohe Kunde hin einen symbolischen Scheck gepackt und diesen an den VR-Vorstand Albert Rösch übergeben.

Das Prinzip hinter der Aktion „Cashback“ ist ganz einfach: Als Mitglied der VR-Bank Landsberg-Ammersee eG hat man die Möglichkeit, einen Mitglieder-Plus-Vertrag bei der R+V Versicherung abzuschließen. Zusammen mit anderen Teilnehmern bildet man eine Schadensgemeinschaft. Hat eben jene Gemeinschaft einen guten Schadensverlauf, belohnt der Wiesbadener Versicherer seine Kunden mit einer Rückerstattung. Bis zu zehn Prozent Beitragsrückerstattung gibt es in dem 2020 gestartetem Programm zurück. Also ja, Cashback kann auch ausgezahlt werden, wenn der Vertragsinhaber einen Schaden hatte!

