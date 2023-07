Sie sorgen dafür, dass im Kleiderladen der Caritas Landsberg alles rundläuft

Die Landsberger Einrichtung gibt es seit 30 Jahren. Elf Frauen gehören zum Team. Wie sich ihre Arbeit über die Jahre verändert hat.

Er ist eine Institution in der Stadt, und es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, Familien mit Kindern, Asylbewerbende und Flüchtlinge, die dort schon fündig geworden sind: Der Kleiderladen des Caritas-Verbands Landsberg feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Zeit, dem Team einen Besuch abzustatten.

Als Partner fungiert seit 1993 die Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt, betreut wird die Einrichtung von einem Team aus aktuell elf ehrenamtlich tätigen Frauen. Vier von ihnen sind von Anfang an dabei und sozusagen ebenfalls Jubilare: Monika Ernst, Marianne Küffner, Lotte Weilhammer und Eva-Maria Rößle. Entstanden ist die Kooperation zwischen Caritas und Kirchengemeinde seinerzeit bei einem Teegespräch im Sachausschuss für soziale Fragen des Pfarrgemeinderats.

Gestartet ist die damals „Kleiderkammer“ genannte Einrichtung in der Brudergasse, danach folgten mehrere Umzüge unter anderem in die Schulgasse, in den ehemaligen AKE-Kindergarten in der Lechstraße und schließlich ins Untergeschoss der Sozialstation St. Martin in der Lechstraße 2. Dieses Gebäude beherbergt bekanntlich seit 2021 das Caritas-Zentrum und der jetzige Kleiderladen gehört als feste Einrichtung zum Angebot der Caritas.

Im Kleiderladen gibt es keine Chefin oder einen Chef

Monika Ernst und Eva-Maria Rößle berichten über ihre Arbeit im Untergeschoss des Caritas-Zentrums: „Wir sind ein Team aus elf Frauen im Rentenalter und organisieren uns hier selbst. Eine Chefin oder einen Chef gibt es nicht, wir entscheiden gemeinsam, was wir tun.“ Einmal im Quartal treffen sich die Ehrenamtlichen und stellen den Dienstplan auf – hier kann sich jede Frau eintragen, wie sie möchte und Zeit findet. Mindestens zwei von ihnen sind zu den Annahme- und Ausgabezeiten immer vor Ort.

Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Wer kommt in den Kleiderladen? „Das sind unsere Kunden“, erklärt Monika Ernst, „die wir beraten und denen wir eine Auswahl an Kleidung zeigen, die sie benötigen.“ Das Sortiment sei nahezu komplett, es reicht vom T-Shirt fürs Kleinkind bis zum Abendkleid für festliche Anlässe. Es umfasst auch Bettwäsche, Handtücher, Tischdecken und sogar Gardinen. Bei den Kunden haben die Caritas-Frauen über die vielen Jahre generell kaum Veränderungen festgestellt. Asylbewerbende und Geflüchtete bilden die größte Gruppe, die der Einheimischen hat in den vergangenen Jahren immer weiter abgenommen. „Kleiderladen“ bedeute auch, dass verkauft wird. Monika Ernst: „Es geht hier nicht um Gewinne und es gibt auch keine Preisauszeichnung. Wir haben bestimmte Anhaltspunkte für die Preisgestaltung, schauen aber vor allem darauf, wer da vor uns steht an der Theke. In manchen Fällen verschenken wir schon mal Kleidung, beispielsweise für Kinder.“

„Wir sind keine Entsorger“, sagen die Frauen aus dem Kleiderladen

Um den Betrieb im Kleiderladen zu entzerren, ist Dienstag ausschließlich Annahme und Donnerstag die Ausgabe von Kleidung. Spenden sind generell willkommen, aber es gibt klare Kriterien. „Wir sind keine Entsorger“, erklärt Eva-Maria Rößle, „wir nehmen Kleidung auch nicht säckeweise an, sondern begrenzen das auf einige wenige Teile je Spender.“ Die Kleidung müsse in gutem Zustand, also ohne Löcher oder Risse und sauber sein. „Auch das 50 Jahre alte Trevira-Kostüm von der Oma tragen unsere Kunden nicht mehr“, so Monika Ernst.

Kleidung, die längere Zeit nicht vermittelt werden konnte, gibt das Caritas-Team weiter an die Aktion Hoffnung. Dorthin können Spender auch größere Mengen Kleidung bringen. Aus Anlass des runden Geburtstages war man kürzlich gemeinsam unterwegs nach Ettringen – dort hat die Aktion Hoffnung ihren Sitz, die als professionelle Organisation in mehreren Landkreisen in der Region Kleider sammelt, unter anderem auch in Landsberg. Beim Blick hinter die Kulissen konnte das Caritas-Team mitverfolgen, wie aus einem Kleidercontainer nach langem Sortierprozess ein Paket für einen Hilfstransport in die Ukraine oder nach Rumänien wird.

Der Caritas-Kleiderladen liegt im Untergeschoss des Caritas-Zentrums in der Lechstraße 2. Der Eingang erfolgt über einen Treppenabgang auf der linken Seite des Gebäudes. Personen, die einen barrierefreien Zugang benötigen, können den Aufzug im Gebäude über den Haupteingang nutzen. Kleiderannahme ist dienstags von 14 bis 16 Uhr, Ausgabe am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und an jedem zweiten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr. (AZ)