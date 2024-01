Landsberg

vor 21 Min.

Silvesterparty in Landsberg: "Es macht einfach sauviel Spaß"

Plus Ohne Feuerwerk, aber mit Feuershow und zu 80er-Hits wie "Dancing Queen" und "I will survive" feierten im Principe und Jesolo rund 80 Gäste den Wechsel ins neue Jahr.

Von Lisa Gilz

Die wievielte Flasche Weißwein das ist, die sie an dem Abend hinter der Bar des Principe Cafés öffnet, weiß Manuela Boensch kurz nach Mitternacht nicht mehr. Rechts von ihr tanzen die Gäste auf dem provisorischen Dancefloor und feiern den Rutsch ins neue Jahr. Dazwischen auch Karin Federl, die die Party organisiert hat. Eigentlich war sie zuerst privat angedacht, doch schließlich entschied sie sich doch das Ganze öffentlich zu machen.

Im Principe/Jesolo wird in Schwarz und Weiß ins neue Jahr gefeiert

Auf die Idee zu einer Feier im professionelleren und umfangreicheren Rahmen, als sie wahrscheinlich zu Hause stattgefunden hätte, kam Federl bereits, als sie etwas Ähnliches für einen Geburtstag organisiert hatte. "Die Rückmeldung dazu war gut und ich wurde gefragt, ob man so was nicht noch mal machen könnte." Im Oktober habe sie angefangen zu planen, DJs anzufragen – das sei recht zügig gegangen – und eine Feuershow zu organisieren – was sich etwas schwieriger und kostspieliger gestaltet habe. "Dann war es plötzlich ein Selbstläufer und ein paar Wochen vor Silvester habe ich doch noch gesagt, dass jeder kommen kann – solange sie dem Motto getreu Schwarz oder Weiß tragen", sagt Federl mit einem Lachen.

