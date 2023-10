Landsberg

vor 49 Min.

Silvia Elvers gibt ihre Begeisterung für Musik an andere weiter

Plus Die Stadt Landsberg ehrt Kulturschaffende mit der Rocaille. Unsere Redaktion stellt sie näher vor.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Sie ist eine Vollblutmusikerin, die ihre Liebe zur Musik im Allgemeinen und ihre Leidenschaft für Chöre und Singen generell nicht für sich behält. Im Gegenteil: Sie will die Begeisterung für alles, was klingt und in Gemeinschaft ausgeübt werden kann, in möglichst vielen Menschen wecken. Für ihr großes Engagement in vielen musikalischen Bereichen ist Silvia Elvers deswegen mit der Dominikus-Zimmermann-Rocaille in Silber der Stadt Landsberg ausgezeichnet worden.

Singen und Chorleitung begleitet die 1976 in Balingen (Baden-Württemberg) geborene Musikerin schon seit ihrer Jugendzeit. Entsprechend studierte sie nach Schule und Abitur Kirchenmusik in Freiburg und Lübeck, dazu Chor dirigieren im Aufbaustudium in Frankfurt am Main. Die Elternzeitvertretung des Bezirkskantors in Sigmaringen war ihre erste hauptamtliche Stelle. Es folgte eine Tätigkeit als Kantorin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendchor in Waldshut-Tiengen. Parallel zur Arbeit in der Kirchengemeinde war Silvia Elvers diözesan- und landesweit als Dozentin für Kinderchorleitung unterwegs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen