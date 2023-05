Landsberg

vor 33 Min.

Sind Kleinkrafträder in der Stadt zu langsam unterwegs?

Plus In einem Petitionsantrag fordert der Landsberger Ralf Jodl eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Das würde für mehr Sicherheit sorgen.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Bislang dürfen in Deutschland Kleinkrafträder bis 50 Kubikzentimeter mit maximal 45 Kilometern pro Stunde unterwegs sein. Ralf Jodl, Geschäftsführer beim SIP Scootershop in Landsberg, initiierte nun einen Petitionsantrag an den Bundestag, in dem eine Anhebung auf 60 Stundenkilometer gefordert wird. Warum das in seinen Augen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen würde.

Kleinkrafträder der Klasse AM, die mit dem Führerschein der Klasse B gefahren werden dürfen, sind laut der Begründung des Petitionsantrags vor allem im Stadtverkehr unterwegs. Innerhalb geschlossener Ortschaften beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer. "Fahrzeuge, die unterhalb dieser Geschwindigkeit bleiben, werden daher regelmäßig von anderen Verkehrsteilnehmern als Behinderung empfunden und so schnell wie möglich überholt." Insbesondere von Linienbussen oder Lastwagen, die zeitlich gebunden unterwegs seien. Gerade von derart großen Fahrzeugen gehe jedoch bei Überholvorgängen ein erhebliches Gefährdungspotenzial aus, heißt es in der Begründung weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen