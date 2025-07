SIP Scootershop feiert Mitarbeiterjubiläen

Bei SIP Scootershop gibt‘s immer was zu feiern - und diesmal standen gleich mehrere Jubilare im Mittelpunkt, die bereits seit vielen Jahren entscheidend zum Erfolg beitragen. Gleich sieben Teammitglieder konnten gebührend geehrt werden: Nico Gnisci sorgt seit fünf Jahren im Verkauf und Produktmanagement für zufriedene Kunden und gute Stimmung. Ebenfalls seit fünf Jahren sind Feierbiest Federico „Nico“ Pugiotto als stellvertretender Leiter im Wareneingang, Nachwuchs-Racer Ruben Mauerhoff im Verkauf und Nina Ellinger im Versand tatkräftig mit dabei – ein tolles Engagement! Besonderen Applaus gab’s für die zehnjährigen Jubilare: Karin Noffke hält im Versand alles am Laufen, Vespa-Koryphäe André Jueterbock begeistert in der Produktentwicklung mit frischen Ideen, und Jochen „No Bullshit“ Jukresch führt souverän das Versandteam.

