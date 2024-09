SIP Scootershop spendet 2400 Euro an die Arche Landsberg

Seit vielen Jahren unterstützt die SIP Scootershop GmbH die Wohngemeinschaft Arche Landsberg. Ziel der Arche ist es, Gemeinschaften zu schaffen, die Menschen mit einer geistigen Behinderung aufnehmen. Nichtbehinderte und geistig behinderte Menschen leben in einem Haus zusammen und gestalten gemeinsam das alltägliche Zusammenleben. Jedes Mitglied der Hausgemeinschaft hat sein eigenes Zimmer. Gekocht und gegessen wird gemeinsam, auch die Haushaltsführung ist Gemeinschaftsarbeit. In Landsberg gibt es seit 2001 ein Arche-Haus mit zwölf Bewohnern.

Zum SIP Scootershop Open Day im Mai (30 Jahre SIP Scootershop) wurden die Besucher aufgerufen, sich kostenlos ein SIP-Logo tätowieren zu lassen; für jedes Tattoo spendete SIP Scootershop den Betrag von 200 Euro. Es fanden sich zwölf Mutige, die sich vom Landsberger Tattoo-Art-Meister Bene Bader tätowieren ließen - und so entstand nun die Spende über 2400 Euro an die Arche. Danke an alle Mutigen und danke an Bene Bader und Studio22 SkinArt für die tolle Aktion!

Weitere Informationen finden sich unter www.sip-scootershop.com/sipaid.