Sitzungsmarathon im Stadtrat sorgt in Landsberg für Ärger

Plus Der Landsberger Stadtrat tagt vier Stunden und vertagt dennoch die Beratung über den Christkindlmarkt. Nicht allein das sorgt für Kritik.

Über vier Stunden Sitzung, im Anschluss noch eine nicht öffentliche Beratung: Der Landsberger Stadtrat hat eine Mammutsitzung hinter sich, die für einige Verärgerung sorgte. Bei Stadträtinnen und Stadträten selbst, wegen der langwierigen und komplizierten Vorträge über steuer- und vergaberechtliche Fragen bei der Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, bei einigen Zuhörern, die vier Stunden ausharrten, um eine Diskussion über die künftigen Standorte des Christkindlmarkts zu verfolgen. Gegen 22 Uhr war das der Mehrzahl der Stadträte aber zu viel, und so wurde dieser Punkt vertagt.