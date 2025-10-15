Skimädels feiern „Rubinhochzeit“

Der Rubin symbolisiert die Leidenschaft, Beständigkeit und den Wert einer langjährigen und stabilen Verbindung. Begonnen hat diese Freundschaft 1985 im Mittwoch-Skikurs der DAV-Skischule LL bei Skilehrerin Anneliese. Die Mädels (Uwe auch!) lernten nicht nur mit großer Freude und erfolgreich das Skifahren, sondern buchten regelmäßig bis 2020 den Kurs, um weiterhin fit zu sein für die vielen wunderbaren Skifahrten nach Österreich, in die Schweiz oder einfach in unseren Bergen die Pisten unsicher zu machen.

Das Lieblingsziel war aber vor allem Südtirol für den jährlichen gemeinsamen Skiurlaub. Corona stoppte 2020 jäh das Skifahren, der Kurs wurde auch nicht mehr im Programm der Skischule angeboten. Längst aber wurden andere Aktivitäten das ganze Jahr über hinzugefügt: Radtouren, Ausstellungen, Theater- und Konzertbesuche, Wanderungen und Bergtouren. Man trifft sich auch regelmäßig zu den Geburtstagsfeiern, und nach Südtirol geht’s halt jetzt zum Wandern. Zum jährlichen Pflichtprogramm gehören jedoch für alle: hinauf auf den Heiligen Berg nach Andechs und Lumpiger Donnerstag in LL. Und hoffentlich halten alle durch bis zur „Goldenen Hochzeit“.

