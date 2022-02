Snowdance: Diese Abschlussfazit zieht Festivalchef Tom Bohn

Plus Nach dem letzten Snowdance-Festival in Landsberg zieht Tom Bohn Bilanz. Angesichts des Umzugs sind die Reaktionen gemischt und es gibt auch Beleidigungen.

Am Sonntag ist die neunte Snowdance-Ausgabe zu Ende gegangen. Wie berichtet, fand das einwöchige Filmevent zum letzten Mal in Landsberg statt und wird im kommenden Jahr nach Essen (Nordrhein-Westfalen) ziehen. Gegenüber unserer Redaktion zieht Festivalchef Tom Bohn Bilanz. Angesichts des Abschieds bekommt er nicht nur positive Reaktionen.