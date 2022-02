Landsberg

Snowdance in Landsberg: Ein Thriller über die Macht des Geldes

Die Schauspieler überzeugen in Florian Anders’ Film „What costs your fear“. Er ist beim Snowdance Independent Filmfestival in Landsberg zu sehen.

Von Alexandra Lutzenberger

Geld regiert die Welt. Ist dieser Satz wirklich gültig? Was machen Menschen alles für Geld? Wie sehr erniedrigen sie sich? Und schafft es jemand, zu widerstehen? Regisseur und Autor Florian Anders hat einen ebenso fesselnden wie verstörenden Film zu diesem Thema gemacht und zeigt die wilde und verzweifelte Jagd nach ein bisschen Glück in einer Berliner Plattenbausiedlung beim Snowdance Independent Filmfestival in Landsberg. Ein Schauspieler, der vor einigen Jahren durch einen schweren Unfall in einer Fernsehshow bekannt wurde, sticht dabei heraus.

