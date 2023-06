So bereitet sich die Bürgertanzgruppe auf das Ruethenfest vor

Plus Mitte Juli beginnt das traditionelle Kinderfest in Landsberg. Beim Bürgertanz ist nicht nur beim höfischen Knicks Koordination gefragt.

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Den Auftakt macht die Bürgertanzgruppe.

Beim Bürgertanz geht es gemessen zu. Das zeigt schon die paarweise Aufstellung im Kreis. Rund 60 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 14 Jahren haben sich beim Besuch unserer Redaktion zum Proben in der Isidor-Hipper-Turnhalle eingefunden. Sie lernen hier, neben den Abfolgen der Figuren, gemessenen Schrittes zu schreiten, den Fuß graziös aufzusetzen, elegant zu springen und ebenso die Hand zu reichen. Natürlich alles passend zum Takt der Allemande, einem seit dem 16. Jahrhundert bekannten Schreittanz, der wohl, so wird angenommen, aus deutschen Volkstänzen entstanden ist.