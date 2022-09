So fällt die Bilanz im Landsberger Inselbad aus

Am letzten Ferientag endet im Landsberger Inselbad traditionsgemäß die Badesaison. Welches Fazit die Stadtwerke ziehen.

Der Herbst wirft seine Schatten voraus und die letzten Badegäste ziehen am Montag, 12. September, ihre Bahnen im Landsberger Inselbad. Am Samstag, 17. September, gibt es noch ein Hundeschwimmen, dann schließt das Freibad seine Pforten endgültig für diese Saison. So sieht die Bilanz aus.

Ein heißer, sonnenreicher Sommer hat in diesem Jahr viele Badehungrige angelockt: Rund 100.000 Besucherinnen und Besucher zählten die Stadtwerke Landsberg KU. An 47 Tagen kamen die Badegäste auch zusätzlich in den Naturgenuss des Lechstrands. „Wir sind sehr zufrieden mit der Badesaison, die Zahlen sind wieder auf Niveau vor der Pandemie. Das Inselbad gehört einfach zur Lebensqualität von Landsberg und der Region“, resümiert Reinhard Dippold, Abteilungsleiter bei den Stadtwerken Landsberg.

Premiere für den neuen Sprungturm im Landsberger Inselbad

Erfreulich sei zudem, dass trotz des hohen Besucheraufkommens die Rettungsschwimmer nur fünf Mal zum Einsatz in das Becken ausrücken mussten. „Dabei handelte es sich immer nur um leichte Blessuren“, erklärt Reinhard Dippold. Besonders gut angenommen wurde der neue Sprungturm, den die Stadtwerke vor dem Saisonbeginn montieren ließen. Der Abteilungsleiter ergänzt: „Hier haben wir durchweg viele positive Rückmeldungen erhalten.“

Nach dem Hundeschwimmen am 17. September, das die Stadtwerke Landsberg zum Jubiläum „50 Jahre Inselbad“ erstmals veranstalten, verabschiedet sich das Freibad für dieses Jahr endgültig in den Winterschlaf. Das Wasser verbleibt zunächst noch in den Becken, um die Fliesen zu schützen. Lediglich die Pumpen werden ausgebaut und die Hülle des Gebäudes verschlossen. Vor der nächsten Badesaison lassen die Stadtwerke Landsberg das Wasser ab, reinigen alle Becken und säubern die Filter.

