Landsberg

vor 36 Min.

So feiern die Landsberger Fronleichnam

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause findet zum kirchlichen Hochfest wieder eine Prozession in der Innenstadt statt. Viele Gläubige aus Landsberg freuen sich darüber, es gibt aber auch vereinzelt Kritik an der Kirche.

Von Romi Löbhard

Nach zwei Jahren Abstinenz und Einschränkungen konnten heuer wieder Fronleichnamsprozessionen stattfinden. In Landsberg, wo sich die beiden Stadtpfarreien für das kirchliche Hochfest zusammenschließen, wo beide Stadtpfarrer gemeinsam beziehungsweise abwechselnd zelebrieren, hätte fast das Wetter noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es blieb aber bei einem kurzen Regenschauer. Und so konnten die vier Altäre aufgebaut werden. Alles wie immer also? „Ja und nein“, hieß es dazu vor, während und nach dem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen