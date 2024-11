So funktioniert die Wunschbaumaktion der Stadt Landsberg

Die Stadt Landsberg hat wieder eine Weihnachtswunsch-Aktion für Landsbergerinnen und Landsberger ins Leben gerufen. „Ich war in den vergangenen beiden Jahren überwältigt von der enormen Spendenbereitschaft, aber auch berührt von den Wünschen. Daher möchten wir auch in diesem Jahr Kindern, Jugendlichen, Familien und Seniorinnen und Senioren aus finanziell schwächeren Haushalten Weihnachten eine Freude bereiten“, wird Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl in einer Pressemeldung zitiert.

Und so funktioniert die Aktion: Im Bürgerbüro in der Katharinenstraße können von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr Wunsch-Herzen, solange der Vorrat reicht, ausgefüllt werden. Die Wunsch-Herzen werden beschriftet mit dem Wunsch, dem Alter und dem Vornamen – oder alternativ nur mit Angabe des Geschlechts. Voraussetzungen für die Teilnahme sind, dass der Wunsch den Wert von maximal 30 Euro nicht überschreitet, und dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Landsberg und den Ortsteilen stammen.

Auch in diesem Jahr wurden wieder Herzen vorab direkt in Schulen, Seniorenheimen und verschiedenen sozialen Einrichtungen verteilt. Die Herzen werden gesammelt und von der Verwaltung am Wunschbaum aufgehängt. Der Wunschbaum steht seit Freitag, 8. November, wieder im Hof des Historischen Rathauses im Übergang zwischen Alt- und Neubau. Sobald Wünsche am Baum hängen, wird über die sozialen Medien informiert. Dann ist es an den Landsbergerinnen und Landsbergern, denn wer Wunsch-Pate werden möchte, kann ganz einfach mitmachen: Einen oder auch mehrere Herzen vom Wunschbaum abnehmen, die Wünsche besorgen, weihnachtlich verpacken und mit dem Wunsch-Herz bis zum 13. Dezember in der Tourist-Info abgeben.

Die Aktion endet am Freitag, 13. Dezember. Die Geschenke können dann von Mittwoch bis Freitag, 18. bis 20. Dezember, jeweils von 10 bis 12.30 und von 13.30 bis 16 Uhr in der Tourist-Information im Historischen Rathaus abgeholt werden. Geschenke werden nicht zugesandt. Nicht abgeholte Geschenke werden bis 12. Januar aufgehoben und dann an eine karitative Einrichtung in Landsberg weitergegeben. Die Geschenke für die an Schulen, Seniorenheimen und sozialen Einrichtungen ausgegebenen Herzen werden von der Stadtverwaltung in die jeweilige Einrichtung gebracht. (AZ)