So hilft das "MUT"-Team der Beruflichen Schulen Landsberg

Gebrochener Arm oder kein Geld fürs Pausenbrot? Vieles kann den Schulalltag erschweren bis unmöglich machen. Ein multidisziplinäres Team in Landsberg versucht zu helfen.

Der Weg zum Berufsabschluss oder zur bestandenen Abiturprüfung kann steinig sein. Wenn eine chronische Krankheit, psychische Belastungen oder Familienstreitigkeiten das Leben belasten, können jungen Menschen die Kraft und der Mut abhandenkommen, ihren Berufs- oder Schulweg zu meistern. Mut, nur in Großbuchstaben, ist auch die Kurzform des multiprofessionellen Teams der Beruflichen Schulen in Landsberg, das bei allen Problemlagen helfen möchte.