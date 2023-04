So hilft der Landkreis Landsberg Schwalben, Mauerseglern und Kiebitzen

Im Frühjahr brüten wieder viele Vogelarten. Im Landkreis Landsberg soll einigen Tieren dabei geholfen werden.

Mauersegler, Rauch- und Mehlschwalben, aber auch Kiebitze rücken jetzt im Frühjahr ins Visier der Naturschützer. Die Untere Naturschutzbehörde und der Landesbund für Vogelschutz gehen beim „Artenhilfsprojekt Gebäudebrüter“ in die nächste Runde. Zudem entschädigt die Untere Naturschutzbehörde Landwirte für den Schutz von Kiebitz-Gelegen.

Im Rahmen des „Artenhilfsprojekts Gebäudebrüter“ konnte im ersten Projektjahr 2021 die Wohnungsnot von Mauerseglern, Rauch- und Mehlschwalben im Landkreis Landsberg bereits gelindert werden, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamts. Unter dem Motto „Do samma dahoam“ stellten der Landesbund für Vogelschutz Landsberg und die Untere Naturschutzbehörde Gebäudeeigentümern und insbesondere Milchviehbetrieben sowie Pferdehaltern kostenlose Nisthilfen zur Verfügung. Insgesamt wurden so 146 Mehlschwalben-Kunstnester, 114 Schwalbenwinkel für Rauchschwalben und 22 Mauerseglerkästen an die Frau und den Mann gebracht.

Das Kiebitzmännchen mit seinem bunt schillernden Federkleid und dem markanten Federschopf bewacht das brütende Weibchen aus der Entfernung. Foto: Peter Zach

Die Rauch- und Mehlschwalben sind als Kulturfolger an menschliche Siedlungen als Lebensraum gebunden. Beide Schwalbenarten bauen ihre Nester an beziehungsweise in Gebäuden. Mehlschwalben brüten in der Regel unter Dachvorsprüngen am rauen Putz von Fassaden, die Rauchschwalbe am häufigsten in Kuhställen. Zum Nestbau verwenden sie lehmige Erde, die in Pfützen gesammelt und mit Speichel zu einer festen, kugelförmigen Masse verklebt wird. Nester und Brutplätze sind durch das Bundesnaturschutzgesetz ganzjährig geschützt und dürfen auch außerhalb der Brutzeit nicht zerstört werden. Die Bestände beider Arten sind in den vergangenen Jahren deutschlandweit um 30 bis 40 Prozent eingebrochen. Die abnehmenden Bestandszahlen lassen sich vorwiegend auf den Mangel von Nahrung und Nistmaterial zurückführen.

In den modernen Freilaufställen gibt es kaum geschützte Winkel

Gerade im ländlichen Bereich gehen dörfliche Strukturen zunehmend verloren und durch das stetig fortschreitende Höfesterben gehen den Rauchschwalben schlichtweg die Ställe aus. In den modernen, oft zugigen Freilaufställen bauen die Schwalben, die geschützte Winkel im Dachbereich bevorzugen, nur noch vereinzelt. Der von Klaus Janke erfundene „Schwalbenwinkel“ kann dort Abhilfe schaffen. In diesem geschützten Bereich können die Schwalben ihr Nest auch in modernen Offenställen bauen. Falls in direkter Umgebung kein Nistmaterial zu finden ist, lässt sich zusätzlich eine angepasste Nistschale einsetzen. Durch das Anlegen von temporären Lehmpfützen zur Brutzeit kann der natürliche Nestbau beider Arten einfach und effektiv auch im privaten Bereich gefördert werden.

Wer sich am Artenhilfsprojekt aktiv beteiligen möchte, kann sich an den LBV (Landsberg@lbv.de) oder telefonisch an Viola Braun von der Unteren Naturschutzbehörde (08191/129-1471) wenden.

Früher als typischer Frühlingsbote und Allerweltsvogel bekannt, gilt der Kiebitz mit seinem markanten Federschopf in Bayern heute als stark gefährdet. Erkennen kann man diesen Vogel leicht an seinem gaukelnden Flug, dem schillernden Federkleid und seinem namensgebenden Ruf „ki-witt“. Der ehemalige Wiesenbrüter brütet aufgrund von Lebensraumverlust mittlerweile bevorzugt auf Ackerflächen, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamts. Dort legt er als Bodenbrüter meist vier gut getarnte Eier in eine offene Nestmulde. Die Gelege werden dort häufig durch die Bewirtschaftung unbeabsichtigt zerstört.

Deshalb bemühen sich ehrenamtliche Wiesenbrüter-Betreuer seit Jahren darum, den Bruterfolg der Kiebitze im Landkreis Landsberg zu erhöhen, indem sie während der Brutzeit den Landkreis durchstreifen. Sobald ein Nest entdeckt wird, wird versucht, mit dem Landwirt Kontakt aufzunehmen. Ist er einverstanden, werden die Nester ausgesteckt, damit er bei den nächsten Bewirtschaftungsgängen diese Bereiche aussparen kann und so das Gelege nicht zerstört wird. Landwirte, die sich für den Gelegeschutz einsetzen und diesen Mehraufwand auf sich nehmen, erhalten im Landkreis eine Entschädigung von 50 Euro pro Gelege.

Das Kiebitz-Gelege mit vier gut getarnten Eiern ist schwer zu entdecken. Foto: Heinz Armer

Seit 2021 fördert die Untere Naturschutzbehörde den Schutz von Kiebitz-Gelegen. Im vergangenen Jahr konnten aufgrund des trockenen Frühjahrs im Landkreis kaum flügge Jungtiere festgestellt werden. Umso mehr hofft die Untere Naturschutzbehörde dieses Jahr auf günstige Witterung und viele erfolgreiche Bruten.

Wer ein brütendes Kiebitzpaar entdeckt hat, der kann sich bei der Unteren Naturschutzbehörde an Ronja Wolter-Krautblatter (08191/129-1469 oder ronja.wolter-krautblatter@lra-ll.bayern.de) oder Gerhard Däubler (08191/129-1469 oder gerhard.daeubler@lra-ll.bayern.de) wenden. (AZ)