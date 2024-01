So hochmodern wird das Edeka-Getränkelager in Landsberg

Von Thomas Wunder - 30. Januar 2024

Im Landsberger Frauenwald investiert das Einzelhandels-Riese Edeka 150 Millionen Euro. Unsere Redaktion hat sich auf der Baustelle umgesehen.

Noch sind die 2,5 Tonnen schweren Roboter gut verpackt. Sie stehen im Obergeschoss eines 20 Meter hohen Gebäudes. Es ist Teil des künftigen hochmodernen Getränkelagers von Edeka Südbayern im Landsberger Frauenwald. Wenn es wie geplant im Frühsommer 2025 in Betrieb geht, soll es neue Maßstäbe setzen, mit einer Technik, die es in der Getränkelogistik deutschlandweit so bisher nicht gibt. Die vier Roboter der Augsburger Firma Kuka, die in einer Stunde jeweils bis zu 750 Getränkekisten passgenau auf Paletten packen können, gehören dazu.

Ende 2022 war Spatenstich auf der rund 64.000 Quadratmeter großen Fläche, die sich im Osten an das seit 2013 bestehende Areal des Logistikzentrums anschließt. Rund 150 Millionen Euro investiert Edeka Südbayern in das Logistik-Drehkreuz in Landsberg, weitere 110 Millionen Euro fließen in den Neubau eines Getränkelagers in Wallersdorf. Das Unternehmen nimmt die Getränkelogistik künftig in die eigene Hand. Mit den Neubauten in Landsberg und Wallersdorf möchte man dafür die Basis schaffen.

