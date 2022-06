Landsberg

vor 16 Min.

So kommen Tank-Rabatt und Neun-Euro-Ticket in Landsberg an

Plus Lange Schlangen vor restlos leeren Zapfsäulen findet man in Landsberg nicht. Die Menschen gehen gelassen bis ernüchtert mit dem neuen Entlastungspaket der Bundesregierung um. Das Neun-Euro-Ticket macht sich bemerkbar.

Von Vanessa Polednia

Schon Tage zuvor haben die Kunden und Kundinnen beim Bezahlen an der Agip-Tankstelle an der Augsburger Straße nicht nur nach einer bestimmten Zigarettenmarke oder einen Kaffee gefragt, sondern auch nach dem Tank-Rabatt. Seit 1. Juni gilt das dreimonatige Entlastungspaket der Bundesregierung, das unter anderem niedrigere Benzin- und Dieselpreise und das Neun-Euro-Ticket für Bus und Regionalbahn beinhaltet. So lief der Auftakt in Landsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

