So läuft das integrative Sportfest in Landsberg

Plus In Landsberg findet erstmals ein integratives Sportfest statt. Warum alle Teilnehmenden Gewinner sind.

„Gewinklusion“: Die Gruppe, die dieses Lösungswort beim finalen Puzzeln als erste ermittelte, war Sieger beim integrativen Sportfest auf den Außenanlagen des Landsberger Sportzentrums. Eigentlich aber profitierten alle Teilnehmenden von diesem sportlichen Nachmittag, durften sich als Gewinnerinnen und Gewinner fühlen.