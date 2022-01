Landsberg

vor 16 Min.

So läuft das Snowdance-Filmfestival in Landsberg ab

Zum letzten Mal weht die Snowdance-Flagge in Landsberg: Vom 29. Januar bis 6. Februar findet das Independent Filmfestival am Lech statt.

Plus Erst in den Kinos, dann online und nun als hybrides Event: Das beliebte Landsberger Festival schafft es erneut, sich an die Pandemie-Bedingungen anzupassen. Damit warten die Macher im Programm auf.

Von Vanessa Polednia

Sieben Mal fand das Snowdance Independent Film Festival in Landsberg statt. 2021 machte die Corona-Pandemie den Kulturschaffenden und Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung: Aus den lauschigen Kinoabenden wurde notgedrungen eine reine Online-Veranstaltung. Ein Jahr später ist das Leben immer noch nicht frei von Mundschutz, Abstand und Hygienemaßnahmen. Doch das Snowdance kann wenigstens als hybride Veranstaltung vom 29. Januar bis 6. Februar in Landsberg über die Bühne gehen – wenn auch zum letzten Mal. Jetzt wurde das Programm des beliebten Filmfestivals veröffentlicht.

