So läuft der digitale Kompaktkurs Demenz in Landsberg

Noch immer ist Demenz ein Tabuthema. Im Landkreis Landsberg setzen Experten daher auf mehr Aufklärung.

„Wenn wir Demenz nicht heilen können, müssen wir mit Demenz leben lernen.“ So lautet ein Zitat des Philosophen Reiner Marten. Die Deutsche Alzheimergesellschaft Selbsthilfe Demenz hat genau aus diesem Grund, diesem „nicht heilen können“, einen Kompaktkurs Demenz entwickelt. Interessierte aus dem Landkreis Landsberg konnten jetzt an einem digital angebotenen Kurs teilnehmen.

Pajam Rais Parsi, im Landratsamt in der Abteilung Soziales im Bereich Senioren beschäftigt, hielt den Vortrag. Dass Rais Parsi über umfangreiches Wissen im Bereich Demenz verfügt, wurde bei dem Kurs schnell deutlich. „Wir wissen zu wenig über derlei Erkrankungen“, sagte der Fachmann. Demenz sei nach wie vor ein Tabuthema, sie mache uns Angst. Das Landratsamt biete diese Vorträge an, um die Menschen zu sensibilisieren und ein Umdenken in Bezug auf die Krankheit zu bewirken.

Eine Demenz entstehe durch den Verlust von Nervenzellen. Dadurch gehen Verbindungen im Kopf kaputt. Der Entstehungsmechanismus sei nicht bekannt, so Rais Parsi, deshalb gebe es noch keine Heilungschancen. Die Erkrankung beginne schleichend. Im Kurs wird das plastisch und gut verständlich mit einem „Lebensrucksack“ erklärt, dessen Reißverschlüsse defekt sind und aus dem deshalb ein Päckchen nach dem anderen herausfällt und auf der Strecke bleibt. Das Kurzzeitgedächtnis gehe als erstes verloren. Diese Vergesslichkeit des Dementen mache Angehörige und Zugehörige irgendwann ungeduldig und unfair. „Das sollten wir nicht sein. Es geht etwas verloren, ja. Aber wir sollten uns eher um das kümmern, was noch da ist.“

Routine ist bei Demenz hilfreich

Der Demente verfüge über Fähigkeiten und Ressourcen. Religion, Musik, berufliche Anfänge lösten bei ihm Erinnerungen aus. Routine sei hilfreich. Ein Dementer, der in eine andere Umgebung „umgezogen“ wird, könne sich auf das neue Umfeld nicht einstellen. Komplexe Abläufe funktionieren nicht mehr. Typisch für die Erkrankung und nicht immer einfach auszuhalten sei zeitliche Desorientierung. Der Referent führte als Beispiel einen 90-Jährigen an, der plötzlich denkt er sei 20.

Und wie gehen An- und Zugehörige mit einem Betroffenen um? „Demente möchten sozial eingebunden sein, in ihrer vertrauten Umgebung bleiben, sich nützlich machen, selbstständig und selbst bestimmt bleiben.“ Für die beiden letzten Punkte gelte, nicht zu viel zu helfen. Besser sei, eine vergessene Bewegung vorzumachen oder beim Waschen die Hand zu führen. Lob für eine gelungene Aktion sei gut. „Wenn Sie mit ihm sprechen, sollten Sie einfache, kurze Sätze verwenden. Und lassen Sie ihm Zeit zu antworten.“ Ganz wichtig: Gefühle zulassen. Denn „Emotionen werden nicht dement“. Darauf sollte der Fokus viel stärker gelenkt werden, forderte Rais Parsi.

Infotag "Pflege und Demenz" in der Landsberger Fußgängerzone

Das Landratsamt mit dem Pflegestützpunkt veranstaltet am Samstag, 15. Juli, von 10 bis 14 Uhr den Infotag „Pflege und Demenz“ in der Landsberger Fußgängerzone. Dort biete sich für alle Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, sich über das Thema Pflege und Demenz zu informieren. An verschiedenen Infoständen in der Ludwigstraße stehen Vertreter der regionalen Versorgungsstruktur zum persönlichen Gespräch bereit. Eine Woche später, am Samstag, 22. Juli, findet von 9 bis 11.30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts erneut ein Kompaktkurs Demenz statt, dieses Mal mit Anwesenheit der Kursteilnehmer.