So läuft der Winterdienst in der Stadt Landsberg

In den nächsten Tagen könnte es schneien. Was die Landsbergerinnen und Landsberger zum Thema Winterdienst wissen müssen.

Der Bauhof der Stadt Landsberg sieht sich gut gerüstet, damit alle sicher durch den Winter kommen. Es stehen ausreichend Personal und geeignete Fahrzeuge zur Verfügung um eventuelle Schneemassen bewältigen zu können. Auch die Streulager seien gut gefüllt. In den Stadtteilen Erpfting und Ellighofen wird der Winterdienst des Bauhofs für einzelne Bereiche durch Subunternehmer unterstützt. Das müssen die Landsberginnen und Landsberger zum Thema Winterdienst wissen:

Betreuung der Radwege durch den Winterdienst:

Die Radwege Landsberg – Erpfting und Landsberg – Freies Feld – Pürgen werden regelmäßig durch den Bauhof betreut.

– Erpfting und – Freies Feld – werden regelmäßig durch den betreut. Der Radweg Landsberg – Pössinger Straße – Ummendorf wird bis zur Kreuzung nach Pitzling durch den Bauhof betreut.

– Pössinger Straße – wird bis zur Kreuzung nach Pitzling durch den betreut. Der Radweg Landsberg Klösterl über den Lechpark „Pössinger Au“ nach Pitzling wird erst nach Abschluss des regulären Winterdienstes durchgeführt.

Bei Schneefall sind Treppenanlagen (Das Foto zeigt die Malteserstiege von der Alten Bergstraße zum Stadtmuseum) nur schwerlich passierbar. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Folgende Treppenanlagen werden regelmäßig betreut:

Hohes Kreuz bis zur Sandauer Straße (E-Werk), Neue Bergstraße zum Klösterl, Lechsteg/Von-Kühlmann-Straße (nördliche Treppenanlage der Frühlingsstraße), Alte Bergstraße zur Helfensteingasse, Herkomer Straße bis Neue Bergstraße, Breslauer Straße bis Baugebiet Frieda-Weber-Straße, Parkplatz Rewe (Breslauer Straße) bis zum Krankenhaus (Gesola).

Diese Treppenanlagen werden bei Schneefall gesperrt:

Parkplatz Klösterl bis zur Schanzwiese, Neue Bergstraße zur Kleingartenanlage Pössinger Straße, Neue Bergstraße zum Schlossberg, vom Hofgraben zum Jungfernsprungturm, Von-Kühlmann-Straße in Richtung Mutterturm, Ludwig-Anzengruber-Straße zur Sandauer Straße (E-Werk). Bei entsprechender Witterung werden diese Treppenanlagen zeitnah wieder freigegeben. Die Anlieger aller anderen Treppenanlagen werden gebeten, sich um diese gemäß der Räum- und Streupflichtverordnung zu kümmern.

In den vergangenen Wintern mussten etliche städtische Wege gesperrt werden. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Der Bauhof der Stadt stellt für den Privatgebrauch kostenloses Streumaterial zur Verfügung. Dieses darf in haushaltsüblichen Mengen entnommen werden. Hier finden Bürgerinnen und Bürger die Streugutdepots: Danzinger Platz, Ahornallee Höhe Kindergarten, Altöttinger Straße am Altöttinger Weiher, Spitalfeldstraße 7A vor dem Bauhof, Pössinger Straße am Ende in der Sackgasse, Parkplatz Schleifweg, Georg-Hellmair-Platz.

Für Gehwege entlang von privaten Grundstücksgrenzen sind deren Eigentümer im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zuständig, teilt die Stadt mit. Diese Räumpflicht kann auch auf Mieter übertragen werden. Die Stadt bittet darum, diese Gehwege von Schnee und Eis regelmäßig und rechtzeitig freizuhalten. Die Mitarbeiter des Bauhofs bitten dringend darum, Kraftfahrzeuge in den Wintermonaten nicht an engen und schmalen Straßen abzustellen. Damit der Winterdienst durchgeführt werden kann, ist eine Mindestfahrbahnbreite von 3,50 Meter erforderlich. (AZ)