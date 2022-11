Landsberg

15:59 Uhr

So läuft die Podiumsdiskussion zum Schlossberg-Anbau

Plus Soll die Landsberger Schlossbergschule einen Anbau im Norden erhalten? Bei einer Diskussion treffen Befürworter und Gegner aufeinander.

Von Thomas Wunder

Was denken die Landsbergerinnen und Landsberger über den geplanten Anbau im Norden der Schlossbergschule? Diese Frage soll am Sonntag, 4. Dezember, bei einem Bürgerentscheid beantwortet werden. Um noch einmal Pro und Contra an die Öffentlichkeit zu bringen, hat der Wessobrunner Kreis eine Podiumsdiskussion im Historischen Rathaus veranstaltet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

