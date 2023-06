Landsberg

15:40 Uhr

So laufen die Abi-Streiche an den Landsberger Gymnasien ab

88 Schülerinnen und Schüler verabschiedeten sich am Freitag mit ihrem Abischerz vom Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg.

Am IKG und am DZG in Landsberg verabschieden sich die Abiturientinnen und Abiturienten. Die Lehrkräfte messen sich im Maßkrugstemmen oder in einem Bobby-Car-Rennen.

Zwischen Ende April und Ende Mai haben zahlreiche Schülerinnen und Schüler in Landsberg ihre Abiturprüfungen abgelegt. Diese Woche galt es nun, sich mit den traditionellen Abistreichen gebührend vom Ignaz-Kögler-Gymnasium (IKG) und vom Dominikus-Zimmermann-Gymnasium (DZG) zu verabschieden. Die jeweiligen Mottos: "Gefängnis" und – in Anlehnung an die beliebte Spielekonsole Nintendo – "Abitendo". Ob Maßkrugstemmen, Singwettbewerbe oder Bobby-Car-Rennen: Die (ehemaligen) Lehrerinnen und Lehrer der Absolventinnen und Absolventen mussten sich in ganz unterschiedlichen Disziplinen beweisen.

Am Ignaz-Kögler-Gymnasium haben 88 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Abschlussprüfungen bestanden, sagt Schulleiterin Julia Garbe. Am Freitag benannten sie das IKG kurzerhand um – die Abkürzung stand für die Dauer des Streiches für "Internationales Kinder-Gefängnis". Vor dem Haupteingang wurde ein Spinnennetz aus rot-weißem Absperrband aufgebaut, eine große Strohpuppe sollte die Schulleiterin darstellen. Die Abiturienten passten die Lehrerinnen und Lehrer bereits am Parkplatz ab, wo anschließend "Verbrecherfotos" von ihnen gemacht wurden.

