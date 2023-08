So nutzen Landsberger Mittelschüler das durchlässige Schulsystem

Mittelschüler werden oft diskriminiert und abgewertet. Neun junge Erwachsene berichten über ihre Erfahrungen und ihren eigenen Weg.

Die Mittelschule ist für viele Eltern nicht die erste Wahl, wenn es um die Schullaufbahn ihrer Sprösslinge geht. Mittelschüler und Mittelschülerinnen sind häufig mit Diskriminierung und Abwertung konfrontiert. Dabei stehen ihnen nach ihrer Schulzeit viele Wege offen. Unsere Redaktion hat einige Absolventinnen und Absolventen aus dem Landkreis Landsberg gefragt, wie es für sie nun weitergeht.

93 Schülerinnen und Schüler haben heuer ihren qualifizierenden Mittelschulabschluss (Quali) an der Mittelschule in Landsberg geschafft, 23 den mittleren Schulabschluss (MSA), der dem Abschluss an einer Realschule gleichgestellt ist. Zu ihnen zählen auch die neun jungen Menschen, die sich zu einer Gesprächsrunde mit unserer Redaktion bereit erklärt hatten, zu der Schulleiterin Isolde Wengenmayer eingeladen hatte. Alle neun haben bereits einen Ausbildungsplatz oder sich für eine weitere Schullaufbahn auf der Fachoberschule (FOS) oder am Gymnasium entschieden.

Das Abitur wäre gar nicht notwendig

Lisa Drössler, die ihren MSA mit 1,0 absolvierte, wechselt in die elfte Klasse am Ignaz-Kögler-Gymnasium und wird dort, wenn alles gut läuft, genauso in der 13. Klasse ihr Abitur machen wie die Abiturienten, die gleich von der Grundschule ans Gymnasium gewechselt haben. Dabei wäre das Abitur für ihren Berufswunsch, Tier-Orthopädie-Mechanikerin, gar nicht notwendig. Jedoch ging Lisa immer gern zur Schule und möchte nun die sich ihr bietenden Möglichkeiten ausnutzen.

Auch für Finja Stelter steht erst mal wieder Schule an, sie wechselt auf die FOS. „Ich fühle mich dafür gut vorbereitet“, sagt sie. Maja Launer hat bereits einen Ausbildungsplatz als Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der Agentur für Arbeit. Die beiden Schülerinnen glänzten mit MSA-Abschlussnoten von 1,8 und 1,7. „Es kommt darauf an, was man gibt“, sagt Maja – es geht also viel mehr um das eigene Wollen, als um die Schulform, die man besucht.

Die Mittelschule Landsberg bei Nacht. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Ein Beispiel dafür ist auch der 17-jährige Anthuan Yoel de la Vega Pedong. Er kam vor fünf Jahren ohne Deutschkenntnisse aus Kuba nach Deutschland, besuchte ein Jahr lang eine Übergangsklasse und schaffte seinen Quali. Seinen Berufswunsch, Leistungssportler zu werden, scheitert allerdings derzeit daran, dass er noch keinen deutschen Pass hat. Seit vier Jahren spielt der Junge, den seine Rektorin als „Ausnahmesportler“ bezeichnet, Baseball bei den München Caribes in der Zweiten Bundesliga. Anthuan setzt derweil auf eine solide Ausbildung und wird Industriemechaniker bei Rational. Den Ausbildungsplatz bekam er, weil er im Praktikum überzeugte – wie viele in der Runde.

Vier Praktika hat Luis Metzger aus Pürgen absolviert, bevor er sich für eine Ausbildung bei einem Heizungsbauer in seinem Heimatort entschied. Auch Franjo Kolenda und Ferdinand Fichtl werden ihre Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration bei den Betrieben beginnen, die sie zuvor bei einem Praktikum kennenlernen konnten. Anna Rampp hat gleich zwei Praktika bei der Metzgerei Lechle aus Reisch absolviert, „weil es mir so gut dort gefiel“, und lässt sich dort als Metzgerei-Fachverkäuferin ausbilden. Manuel Dengler dagegen zieht es in einen Beruf, bei dem er mit Menschen zu tun hat, er wird Kinderpfleger. „Unsere Schule wird oft von Handwerksbetrieben angeschrieben, die Praktika anbieten“, sagt Isolde Wengenmayer. Die Betriebe rechneten sich höhere Chancen aus, dass die Gesellen auch im Betrieb blieben oder diesen sogar bereit wären zu übernehmen.

Viele Mittelschülerinnen und Mittelschüler haben mit Vorurteilen zu kämpfen

Obwohl das deutsche Schulsystem durchlässig ist, haben viele Mittelschüler mit Vorurteilen zu kämpfen. Davon berichtet rund die Hälfte in der Runde. So bedauerte Maja, dass sie Freunde aus der Grundschulzeit nach ihrem Wechsel an die Mittelschule verloren habe und Schüler aus höheren Schulen oft abschätzig auf Mittelschüler herabblickten. Auch wurde ihr bescheinigt, einmal nichts im Leben zu erreichen, wenn sie nur die Mittelschule besuche.

Mit Vorurteilen wie diesen, kombiniert mit solchen gegen ihre Nationalität als Türkin, war auch Yeliz Isildak konfrontiert. Die 22-Jährige steht kurz vor ihrem Bachelorabschluss als Betriebswirtin und arbeitet als Substitutionskraft an der Mittelschule. Hier dient sie als Motivator und hilft Schülern bei der Vorbereitung auf den Quali. Als eine der Landkreisbesten schloss sie damals ihren MSA ab, ging auf die FOS und studierte mit 18 als eine der jüngsten Studentinnen Betriebswirtschaft an der Technischen Hochschule in Augsburg. Zwar sagt sie über sich, dass sie immer schon gern lernte und wissbegierig sei. Einen großen Teil ihrer Motivation zog sie jedoch einerseits aus dem Vorbild ihres Bruders, eines Ingenieurs. Anderseits aber auch aus den Vorurteilen, die sie erlebte, als Türkin und Mittelschülerin abgestempelt zu werden. „Das hat mich motiviert zu zeigen, dass ich mehr draufhabe.“