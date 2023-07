Landsberg

So sehen die Planungen rund um den Kratzerkeller in Landsberg aus

Der Kratzerkeller befindet sich an der Katharinenstraße in Landsberg. Die neuesten Planungen für das Areal rund um das denkmalgeschützte Gebäude wurden nun im Stadtrat vorgestellt.

Plus An der Katharinenstraße gibt es innovative Pläne für den Gastronomiebetrieb mit Biergarten. Den Landsberger Stadtrat überzeugt das Konzept.

Von Dominik Stenzel

Seit dem vergangenen Jahr steht fest: Das gesamte - aktuell leer stehende - Gebäude Kratzerkeller ist denkmalgeschützt. Die Planungen für das Areal rund um das Haus am Landsberger Katharinenberg beeinflusst das massiv. Nun hat der zuständige Architekt erstmals ein neues Konzept vorgestellt, das einen Gastronomiebetrieb mit Biergarten und 26 Wohnungen in drei Gebäuden vorsieht. Den Stadtrat konnte er damit überzeugen.

Nach umfangreichen Prüfungen hatte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) das gesamte Gebäude in die Denkmalliste (der Bierkeller ist bereits in der Liste) aufgenommen, weil eine herausragende Bedeutung in Zusammenhang mit den Kibbuz-Kämpfern des Warschauer Ghettos belegt sei. Das Gebäude wurde unmittelbar nach der Befreiung durch die Amerikaner 1945 als Unterkunft für jugendliche Überlebende genutzt. Die Jugendlichen waren unter anderem Mitglieder des dort gegründeten Kibbuz Lohamei Hageta‘ot. Vom Kratzerkeller aus organisierten sie als Displaced Persons etwa die illegale Auswanderung nach Palästina.

