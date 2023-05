So spontan ist das Fastfood-Theater im Stadttheater Landsberg

Plus Das Fastfood-Theater München ist gern gesehener Gast im Stadttheater. Es lockt auch viele junge Menschen ins voll besetzte Haus.

Das Fastfood-Theater gastierte mal wieder in Landsberg. Dem Publikum im Stadttheater wurde Spontanität, Wortwitz und Musik geboten. Ohne vorgegebene Dramaturgie reagierten die Darsteller spontan auf Zurufe und aufeinander.

Mit lediglich drei Stühlen als Requisiten und einem ängstlichen WG-Mitbewohner Sokrates erreicht eine "Stuhlprobe" schnell Doppeldeutigkeit. Der Ruf nach einer "Moränenlandschaft" mündete in drei Drehbühnen-Geschichten voller Tempo, Witz, Charme und Komik. Zusammen mit dem gewünschten Beruf "Rohrreiniger", den sich kein Kind wünschen würde, und der geforderten "Überheblichkeit" entstand einzigartige Komik auf einer Parkbank und in der Schlossergasse, welche die Lachmuskeln arg strapazierte und für die sich ein schlagfertiger Vertreter der Rohrreiniger-Innung überschwänglich bedankte.