So steht es um das nächste Ruethenfest in Landsberg

Plus Das Ruethenfest findet alle vier Jahre statt. Die Chancen stehen gut, dass 1000 Kinder die Geschichte Landsbergs im kommenden Jahr erzählen können. Ein neues Vereinsgebäude wird es bis dahin eher nicht geben.

Alle vier Jahre findet das beliebte Ruethenfest in der Landsberger Altstadt statt – zuletzt 2019 – und blieb damit von der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen unbeeinträchtigt. Turnusmäßig steht im kommenden Sommer das nächste Ruethenfest an. Doch wird es überhaupt stattfinden können? Der Vorstandsvorsitzende des Ruethenfestvereins, Tobias Wohlfahrt, ist guter Dinge, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt. Aber eine endgültige Entscheidung wird es erst im Laufe des Jahres geben. Ähnlich steht es um den Bebauungsplan für das neue Vereinsgebäude.