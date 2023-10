Landsberg

07:01 Uhr

So steht es um die Digitalisierung in Landsbergs Stadtverwaltung

Plus In einer Sitzung des Finanzausschusses wird von Erfolgen und Hindernissen berichtet. Es wird wohl noch dauern, bis Bauanträge online eingereicht werden können.

Von Dominik Stenzel

In der Landsberger Stadtverwaltung soll die Digitalisierung vorangetrieben werden. In einer Sitzung des Finanzausschusses wurde nun über den aktuellen Stand informiert. Mit dem digitalen Bauantrag als "Leuchtturmprojekt" ist man bisher allerdings nicht viel weitergekommen.

Florian Kurz von der Verwaltung ging in seinem Vortrag unter anderem auf die Nutzung des Dokumentenmanagementsystems ein, das die Verwaltung elektronischer Dokumente in einer Datenbank ermöglicht. Wenn die Beschäftigten diesem offen gegenüberstünden, gebe es auch ein hohes Maß an Zufriedenheit mit dem System. Zuletzt habe der Fokus auf dem Referat Abgabewirtschaft gelegen, wo es laut Kurz eine "willige Mannschaft" gibt. Dementsprechend konnte er in dieser Abteilung auch von Erfolgen berichten.

