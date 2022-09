Landsberg

vor 34 Min.

Autosalon, Stadtwiesn, Kunstnacht: So war das Wochenende in Landsberg

Plus Händler zeigen ihr Angebot beim Landsberger Autosalon, die Oberbürgermeisterin verteilt zur Stadtwiesn Herzen und einige trotzen dem nasskalten Wetter bei der Langen Kunstnacht.

Von Vanessa Polednia und Alexandra Lutzenberger

Landsberger Autosalon, Stadtwiesn und Lange Kunstnacht: Viele Veranstaltungen lockten am Wochenende nach Landsberg. Doch mit der Gemütlichkeit ist es so eine Sache. Während sich diese in den Bierzelten des Oktoberfests auch unterhalb der Wohlfühltemperatur einstellt, waren viele Veranstaltungspunkte in Landsberg auf gutes Wetter angewiesen. Das machte sich auch bei den Besucherzahlen bemerkbar. So war das Wochenende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

