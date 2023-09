So war die Saison im Inselbad: Die Stadtwerke ziehen Bilanz

Heuer kamen über 100.000 Menschen in das Landsberger Freibad. Am Samstag gibt es eine besondere Veranstaltung.

Der Sommer 2023 bescherte zahlreiche Tage mit hohen Temperaturen und Sonnenschein. Das machte sich auch im Landsberger Inselbad bemerkbar, das heuer rund 100.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnen konnte. Die Stadtwerke Landsberg, die das Bad betreiben, sind äußerst zufrieden mit dieser Zahl.

Insgesamt 43 Tage lang konnten die Badegäste auch den Lechstrand genießen, heißt es in einer Pressemeldung des Kommunalunternehmens. "Wir sind äußerst erfreut über die Ergebnisse der diesjährigen Badesaison. Das Inselbad ist zweifellos ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität von Landsberg und der umliegenden Region", sagt Reinhard Dippold, Abteilungsleiter Kommunale Dienste & Gebäudemanagement bei den Stadtwerken.

Trotz des hohen Besucheraufkommens musste der Rettungswagen laut Pressemeldung lediglich sechs Mal ausrücken, darüber hinaus gab es 150 leichte Blessuren. Die Schwimmkurse im Inselbad seien sehr begehrt gewesen. So konnten die Stadtwerke 148 Anmeldungen registrieren, wovon 49 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Schwimmabzeichen absolviert haben.

Das Landsberger Inselbad wird jetzt winterfest gemacht

In der Winterpause bleibt das Wasser vorerst in den Becken, um die Fliesen zu schützen, teilen die Stadtwerke mit. Lediglich die Pumpen werden ausgebaut, und das Gebäude wird winterfest gemacht. Vor der nächsten Badesaison wird das Wasser abgelassen, alle Becken werden gereinigt, und die Filteranlagen werden gründlich gesäubert, um den Gästen im kommenden Jahr erneut ungetrübten Badespaß zu bieten. Zuvor findet am Samstag, 16. September, zum Abschluss der Saison von 10 bis 17 Uhr das Hundeschwimmen statt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch