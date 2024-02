So werden Schnittwunden und „Alkoholleichen“ am Lumpigen versorgt

Auf der Waitzinger Wiese ist dieses Jahr keine Party geplant und damit entfällt auch das dortige Sanitätszelt. Das Landsberger BRK sieht sich dennoch gerüstet.

Der Lumpige wird in Landsberg heuer etwas anders ablaufen als in den vergangenen Jahren. Auf der Waitzinger Wiese ist nach dem Umzug nicht die in der Vergangenheit übliche große Party geplant und damit wird dort auch kein Sanitätszelt aufgebaut. Dennoch sind Sanitäts- und Rettungsdienst des BRK vorbereitet. Das Klinikum rechnet am Donnerstag mit einem „erhöhtem Patientenaufkommen“ in der Notaufnahme.

Laut Ernst Müller, Leiter des Landsberger Ordnungsamts, werden „mit den Profis“ – also den Rettungsdiensten – vor großen Veranstaltungen wie dem Lumpigen Donnerstag Gespräche geführt. In der Vergangenheit habe der Wunsch bestanden, beim Zelt auf der Waitzinger Wiese ein eigenes Sanitätszelt zu haben, um bei Bedarf möglichst schnell vor Ort zu sein. Schließlich hätten sich in der Vergangenheit rund 2500 Menschen auf der Waitzinger Wiese versammelt, um gemeinsam Fasching zu feiern.

Der Rettungsdienst wird für den Lumpigen aufgestockt

Dieses Jahr wird sich das Geschehen nach dem Umzug wohl mehr verteilen. Ein neuer Party-Hotspot könnte etwa der Infanterieplatz werden. Nach Aussage von Ernst Müller werden dort gleichzeitig rund 600 bis 800 Feiernde erwartet. „Wenn es letztlich 1500 werden, ist das auch nicht problematisch“, sagt der Leiter des Ordnungsamts. Wie bei vergangenen Ausgaben des Lumpigen und auch beim Ruethenfest werde das Landsberger BRK im Hof des Historischen Rathauses einen Sanitätsdienst einrichten. Der Standort biete sich an – es gebe Toiletten sowie, falls nötig, die Möglichkeit zur schnellen Abfahrt. Am Lumpigen seien erfahrungsgemäß insbesondere durch Gläser oder Flaschen verursachte Schnittverletzungen sowie „Alkoholleichen“ zu versorgen, berichtet Ernst Müller. Laut dem Landsberger BRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner wird der Rettungsdienst am Donnerstag personell aufgestockt. Von der eingerichteten Station im Historischen Rathaus aus seien zudem mobile Teams des Sanitätsdiensts in der Stadt unterwegs. „Wir bereiten uns wie jedes Jahr vor. Die Innenstadt haben wir damit gut im Griff“, sagt Lehner.

Die Zentrale Notaufnahme rechne am Lumpigen Donnerstag mit erhöhtem Patientenaufkommen, teilt Alexa Dorow, Pressesprecherin des Klinikums Landsberg, mit. Die Pflege werde deshalb bis Mitternacht um insgesamt drei weitere Pflegekräfte verstärkt. Und auch im ärztlichen Bereich sei zusätzliches Personal in der Notaufnahme im Einsatz. Aufgrund der angespannten Situation auch in den umliegenden Krankenhäusern wird laut Dorow am Donnerstag zudem von Akutzuweisungen ausgegangen.

Die Zahl der Straftaten beim Lumpigen geht zurück

Der Leitende Oberarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin, Dr. Michael Steidl, bitte Jugendliche dringend darum, verantwortungsbewusst zu feiern. In Zeiten der Ressourcenknappheit dürften Betrunkene nicht durch „eigen-unverantwortliches Verhalten“ das Gesundheitssystem weiter überstrapazieren und missbrauchen. Doch auch Erwachsene seien in den vergangenen Jahren alkoholisiert und unterkühlt ins Klinikum eingeliefert worden, berichtet Pressesprecherin Dorow. „Außerdem gibt es immer wieder Verletzungen, die durch Ungeschicklichkeit in alkoholisierten Zustand passieren und notärztlich versorgt werden müssen."

Im vergangenen Jahr lockte der Lumpige Donnerstag – nach zweijähriger, Corona-bedingter Pause – rund 10.000 Närrinnen und Narren aus nah und fern nach Landsberg. Damals zog die Polizei gegenüber unserer Redaktion ein positives Fazit. Was Straftaten angehe, seien die Zahlen bei der Faschings-Großveranstaltung generell rückläufig, sagt deren Sprecher Markus Fischer. Die Beamtinnen und Beamten hätten die Örtlichkeiten, an denen am Donnerstag viele Menschen zusammenkommen könnten, verstärkt im Blick.