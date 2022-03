So wird das Landsberger Stadtmuseum zum Lernort

Plus Das neue Konzept des Neuen Stadtmuseums richtet einen Fokus auf die Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts. Kulturreferent Axel Flörke befürchtet Doppelstrukturen mit den Plänen für das Außenlager Kaufering VII.

Das Neue Stadtmuseum in Landsberg wird saniert und auch die Dauerausstellung erhält deshalb ein neues Konzept. Museumsleiterin Sonia Fischer präsentierte im Ausschuss für Bildung, Soziales und Kultur des Stadtrats eine „Wasserstandsmeldung“ zur aktuellen inhaltlichen Konzeption der Kultureinrichtung. Dabei kam bei den Wortmeldungen nach der Präsentation eine Sorge zur Sprache. Axel Flörke (Landsberger Mitte) befürchtete, dass durch ein weiteres „Baudenkmal“ beziehungsweise ein „mögliches Museum eines Stararchitekten im ehemaligen Außenlager Kaufering VII“ eine Doppelstruktur entstehen könnte.