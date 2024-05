So wird die Naturerbefläche südlich von Landsberg gepflegt

Das Gelände des früheren Andernachhofs gilt als wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Ihr Lebensraum soll geschützt werden.

Wer an Naturschutz denkt, denkt vielleicht daran, wie einzelne, selten gewordene Arten gehegt und gepflegt werden. Auf der DBU-Naturerbefläche nördlich des Standortübungsplatzes zwischen Landsberg und Dornstetten geht es aber nicht vorrangig nur um Artenschutz, sondern um den Schutz der Lebensräume. Wie die Naturschützer die knapp 60 Hektar große Fläche in den kommenden zehn Jahren schützen und weiterentwickeln wollen – das beschreiben sie in dem jetzt fertiggestellten Naturerbe-Entwicklungsplan.

„Wir haben im Rahmen unserer Biotoptypenkartierung überwiegend Grünlandflächen kartiert, in die kleine Waldflächen eingestreut sind und zahlreichen spezialisierten Tier- und Pflanzenarten wertvollen Lebensraum bieten“, sagt Dr. Roland Schröder von der gemeinnützigen Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), dem DBU Naturerbe. Nach Aufgabe der militärischen Nutzung hat der Bund die Fläche als Teil des Nationalen Naturerbes 2018 an die Stiftungstochter aus Osnabrück übertragen. Das bedeutete gleichzeitig das Ende der Planungen der benachbarten Firma 3C-Carbon, die auf den Flächen eine Werkssiedlung errichten wollte.

Die Flächen gehörten einst zum Standortübungsplatz Landsberg

Das rund 60 Hektar große Wiesen- und Waldgelände liegt nördlich und östlich des Firmengeländes von 3C-Carbon, der früheren Lechrainkaserne. Seit 2017 machen Informationstafeln auf die nach dem dortigen Andernachhof genannte Naturerbefläche aufmerksam. Außerdem werden ausgezeichnete Wege für Interessierte sowie Besonderheiten der Fläche dargestellt. Seit dem Mittelalter war die heutige DBU-Naturerbefläche Teil des Guts Mittelstetten und seit Ende des 18. Jahrhunderts bis 1985 des Andernachhofs. In dieser Zeit fand auf der Fläche eine zum Teil intensive landwirtschaftliche Nutzung statt. Von 1985 bis 2001 gehörte die Liegenschaft zum Standortübungsplatz Landsberg der Bundeswehr. Die Teilfläche wurde kaum militärisch, sondern extensiv landwirtschaftlich genutzt und über viele Jahre mit Schafen beweidet.

Dr. Roland Schröder (l.) hat gemeinsam mit Simone Krutemeier (r.) und dem DBU Naturerbe Team sowie dem Bundesforstbetrieb Hohenfels den Managementplan erstellt und mit den Behörden abgestimmt. Foto: Gesa Wannick/DBU Naturerbe

„Grundsätzlich wollen wir artenarme Forste zu naturnahen Laubmischwäldern entwickeln, um sie langfristig möglichst ohne menschlichen Eingriff ihrer natürlichen Entwicklung zu überlassen. Offene Lebensräume mit seltenen Tier- und Pflanzenarten wollen wir durch Pflege bewahren und in ihren Erhaltungszustand möglichst verbessern sowie Feuchtgebiete und Gewässer ökologisch aufwerten oder erhalten“, sagt Roland Schröder, Projektverantwortlicher für den Naturerbe-Entwicklungsplan Andernachhof.

Der Managementplan hat 104 Seiten

Schröder hat gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen sowie dem Bundesforstbetrieb Hohenfels den 104-seitigen Managementplan erstellt und mit den Behörden abgestimmt. Ein langwieriger Prozess: Externe Büros kartierten zunächst alle vorhandenen Biotope und Lebensraumtypen, erhoben Daten zum Waldzustand und erfassten auch Pflanzenarten. Aufbauend auf diesen Daten entwickelte das Projektteam die geplanten Naturschutzmaßnahmen für Wald, Offenland und Feuchtgebiete sowie eine Wegeführung für die Öffentlichkeit.

Die DBU Naturerbefläche liegt südlich von Landsberg. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

In den nächsten Jahren stehen laut Pressemeldung vorwiegend Maßnahmen im Offenland im Fokus. „Nach teils recht intensiver Landnutzung in der Vergangenheit werden die Wiesen der Lechterrassen nun extensiv bewirtschaftet. Also einer Nutzung ohne Düngung und höchstens zwei Mahdterminen im Jahr. Dabei werden auch ungemähte Bereiche stehen gelassen, damit Heuschrecken und Tagfalter wertvolle Lebensräume finden und Pflanzen Zeit zum Aussamen haben“, erläutert Schröder. Die Mitarbeitenden des Bundesforstbetriebes Hohenfels kümmern sich vor Ort um die Umsetzung. Für sie stelle der Naturerbe-Entwicklungsplan mit seinen ausklappbaren Karten eine Arbeitshilfe dar, auf Grundlage dessen sie die jährlichen Maßnahmen planen.

Die ersten ihrer 66 Flächen mit rund 70.000 Hektar hat das DBU Naturerbe im Jahr 2008 vom Bund übernommen. Schritt für Schritt werde für jede Liegenschaft ein spezifischer Managementplan geschrieben. „Naturschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir erarbeiten die Vorschläge für die geplanten Naturschutzmaßnahmen, aber ohne die Zustimmung der beteiligten Behörden sowie die Mitarbeit unserer landwirtschaftlichen Betriebe wäre die Umsetzung nicht möglich“, sagt Susanne Belting, fachliche Leiterin im DBU Naturerbe.